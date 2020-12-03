BÖYLE BİR KURAL YOK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattıkları tamamen gerçek dışı. Ne Alman gemisinden Türkiye'ye bir çağrı ne de 4 saatlik bekleme yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği NATO'daki sessizlik kuralı da tamamen kendi hayal ürünü.

Kılıçdaroğlu bir kez daha Türkiye'ya yapılan saldırıda ülkesinden olmak yana, düşmanların tezlerini kabul etmeyi seçti.