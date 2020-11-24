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    • 24.11.2020 10:40
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    Son dakika: 'den kritik ve ABD açıklaması

    Son dakika herine göre Mevlüt Çavuşoğlu: "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve 'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" dedi.

    Türkiye'den kritik AB ve ABD açıklaması

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

    Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna başladı.



    AB'YE KRİTİK ÇAĞRI
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    ABD İLE İLİŞKİLER
    Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den kritik AB ve ABD açıklaması