TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna başladı.







AB'YE KRİTİK ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



ABD İLE İLİŞKİLER

Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" dedi.