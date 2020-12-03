Nahçıvan koridoru Doğu’yu şahlandıracak: 160 milyon dolarlık ihracat 5 milyar dolara çıkacak







KARS'IN LOJİSTİK ÜSSÜNDEN KATKI

Kars Valisi Türker Öksüz: "Kars'ta yapımı devam eden lojistik merkezimiz bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Lojistik merkezimiz ile birlikte, Türk Cumhuriyetlerine bağlantının oluşacağı ve ticaretin artacağı bir durum var. Artık yetiştirdiğimiz ürünleri rahat gönderip, ihtiyacımız olan ürünleri de çok rahat alabileceğiz."



Ardahan Valisi Hüseyin Öner: "Bu politika ile Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz bir yolun olması hem hammaddenin kolay gelmesi hem de üretilen ürünün kolay gönderilmesini sağlayacaktır. Ardahan'ımız için de hayırlı olacaktır."



DİLUCU KAPISI ORTA DÜNYAYA AÇILACAK

Koridorun açılması ile birlikte ilk etapta bölgeye büyük bir inşaat malzemesi sevkiyatının yapılması bekleniyor. Ermeni askerlerinden kurtarılan topraklarda, oluşan tahribatlar nedeniyle ilk yıl inşaat malzemelerinin ağırlıklı olarak gitmesi bekleniyor. Koridorun açılması ile birlikte, Dilucu Sınır Kapısı da ayrı bir statüye kavuşacak. Şimdiye kadar sadece 400 bin nüfuslu Nahçıvan'a açılan sınır kapısı artık orta dünyanın kapısı olacak.



10 KASIM 'ZAFER GÜNÜ' İLAN EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. Aliyev, 10 Kasım'ın "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı. Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de "Şehitleri Anma Günü" olarak belirledi.

