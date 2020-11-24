Hasan Basri Yalçın'ın konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
AB'nin Türkiye'ye dair en temel meselesi Doğu Akdeniz. Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesine sahip çıkıyor oluşu AB'nin kendi çıkar hesaplamalarıyla taban tabana zıt.
Özellikle Almanya enerji bağımlılığını bitirip kendini Avrupa'nın tartışılmaz büyük gücü haline getirmek istediğinden Doğu Akdeniz'deki Türk egemenliğini kırmak için elinden geleni yapacaktır. Yunanistan bu anlamda gerçek bir aktör değil. Almanya'nın çıkarlarını temsil etmekten başka bir işi yok.
Türkiye de zaten durumun farkında. Aralık zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktik manevraları bunun göstergesidir. Türkiye zirve öncesinde Avrupa'nın ve özellikle de Almanya'nın eline koz vermemeye özen gösteriyor.
Almanya ve Fransa AB'nin en önemli iki aktörü. Ama AB'ye tek başlarına karar aldırmalarının çok mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz. Özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkeler Doğu Akdeniz meselesinde farklı bir tutum sergileyebileceklerini gösterdiler.
AB'nin de topyekûn bir Doğu Akdeniz politikası olmaması nedeniyle Türkiye'nin üye ülkeler arasındaki farklılıklara oynama şansı var. Dolayısıyla Türkiye her türlü kışkırtmaya rağmen AB nezdinde bir karşıt propagandanın başlamasını önlemeye çalışacak.
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