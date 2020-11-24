Almanya ve Fransa AB'nin en önemli iki aktörü. Ama AB'ye tek başlarına karar aldırmalarının çok mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz. Özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkeler Doğu Akdeniz meselesinde farklı bir tutum sergileyebileceklerini gösterdiler.