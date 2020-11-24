Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı arama dünya basınında geniş yer buldu. Birçok ülkede skandal arama manşetten verilirken Alman basını Türkiye'yi suçlayan hadsiz ifadeler kullandı.
İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken Pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu'na bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg fırkateyninde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 09.38'de bittiğini duyurdu, olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu.
DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu:
Washington Post: Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları dışişleri bakanlığına çağırdı.
Al Jazeera: Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor.