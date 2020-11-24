Haberler Galeri Güncel Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı arama dünya basınında geniş yer buldu. Birçok ülkede skandal arama manşetten verilirken Alman basını Türkiye'yi suçlayan hadsiz ifadeler kullandı.

24.11.2020 14:03 - Son Güncelleme: 24.11.2020 14:03
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken Pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu'na bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg fırkateyninde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 09.38'de bittiğini duyurdu, olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu:

Washington Post: Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları dışişleri bakanlığına çağırdı.

Al Jazeera: Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor.

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

Alman Frankfurter Allgemeine: Ankara Pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları dışişleri bakanlığına çağırıp nota verdi.

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

Deutsche Welle: Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

BBC: Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisinin Pazar gecesi Yunanistan'ın güneybatısında, Avrupa Birliği'nin (AB) İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor
46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor