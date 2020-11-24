Doğu Akdeniz'de Türk gemisine küstah arama dünya basınında! Alman basını utanmadan Türkiye'yi suçladı

İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken Pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu'na bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg fırkateyninde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 09.38'de bittiğini duyurdu, olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu.