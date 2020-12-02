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    • 02.12.2020 11:41
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    'un evini röntgenleyen 'li için istenen ceza belli oldu!

    Başkanı , iki partili ile İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Gelen son dakika haberine göre , CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    Röntgenci CHP'li için istenen ceza belli oldu!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. , Başkanı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI
    Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    "FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM"
    Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde "Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor" demişti.

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    Haberler Güncel Fahrettin Altun'un evini röntgenleyen CHP'li Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu!