Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef ciğer tava tarifi!

Yapılışı:

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgeçinize alın, kanlanmış ise süzün(benim ciğerimden 2 damla kan aktı sadece). Taze ciğer için lütfen bildiğiniz kasaptan yardım alın.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.

Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk kızartın.

Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.

İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin…

Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk kadar).

Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk kadar).

Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.