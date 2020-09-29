TCK 134 kapsamında, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

KAFTANCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİANAME SÜRÜYOR

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Suat Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini ifade etti.