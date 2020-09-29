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    • 29.09.2020 20:43
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    'un evini izinsiz görüntüleyen 'li hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

    İletişim Başkanı 'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin Üsküdar İlçe Başkanı hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

    CHP'li başkan hakkındaki iddianame tamamlandı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

    TCK 134 kapsamında, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

    KAFTANCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİANAME SÜRÜYOR
    Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Suat Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini ifade etti.
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