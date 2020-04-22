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    • 22.04.2020 17:54
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    ’ye bir kötü haber daha! CHP'li 'ın ’un evine tacizini Başsavcılığı da inceleyecek

    Son dakika haberleri... Başkanı ’un Kuzguncuktaki evine 2 partili ile birlikte fotoğrafladığı iddia edilen Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘nin Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması’ gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evinin önündeki eylemi İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında da incelenecek. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberinin detayları...

    CHP’ye bir kötü haber daha!

    Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin yanında bulunan araziyle ilgili haber yapmış, hakkında koruma kararı bulunan Altun'un evinin fotoğraflarını ve açık adresini yayınlamıştı. Üst düzel olan Altun, terör örgütlerinin hedefi haline getirilmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un meskeninin adres bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı. 'Kamu Görevlisinin İkametgâh Adres Bilgilerinin Yayınlanarak, Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması' suçu kapsamında başlatılan soruşturma devam ederken, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Fahrettin Altun'un evinin önünde fotoğraf çekildiğine ilişkin gelişmede bu soruşturmanın inceleme konularından birisi oldu.

    'li Özçağdaş'ın gerçekleştirdiği olayında bağlantılarıyla birlikte bu soruşturma kapsamında incelenmesine karar verildi. Başsavcılığı olayı bağlantıları ile inceleyecek.

    Bilindiği gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'a talimatı partisinin verdiğini belirtmişti. Kaftancıoğlu, 'Suat Özçağdaş yine gidecektir' ifadelerini kullanmıştı. (NAZİF KARAMAN- SABAH)

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