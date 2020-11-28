Meclis'i bombalayan pilot Hasan Hüsnü Balıkçı'ya 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası

"Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş, bu gece yarısı geç saatlerde TSK'nin darbe yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, hava kuvvetlerinin destek unsuru olarak görev yapacağını söyledi. Anlattıklarından darbe girişiminin Türkiye genelinde yapılacağını, kara birliklerinin önemli ölçüde darbe girişimine katılacağını anladım. Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım. Akıncı Üssü'nde pilotlar toplandığımızda bize kurmay albay Ahmet Özçetin ve onun vasıtasıyla kurmay yarbay Hakan Karakuş, darbenin Silahlı Kuvvetler adına yapılacağını söylemişti. Ancak bu olaylardan sonra ben darbeyi TSK'nın değil, TSK içerisinde önemli bir güce sahip FETÖ'cü subayların yaptığını anladım. Yaptıklarımdan pişmanım. Konya'daki evimiz iki katlıdır. Eşim ve çocuklarım alt katta kaldılar. Ben evin üst katında yalnız kaldım. Eşim ne olduğunu sorduğunda ona TBMM'yi bombaladığımı söyleyemedim. Üstünkörü bir şeyler anlattım. Üst katta çocukları görmeden yalnız kaldım. Çocuklarımla görüşmeyi göze alamadım."

Balıkçı, savcılıkta FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin de önemli bilgiler verdi:

"TSK'daki Fetullahçı yapılanmanın oranı, alt kademede en az general seviyesi kadardır. General seviyesinden biraz üstünde olduğunu değerlendiriyorum. Bu darbe girişiminin Fetullah Gülen'in kontrolünde ona bağlı insanlar tarafından, şu anda FETÖ olarak isimlendirilen yapı mensuplarınca gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü TSK'da emir komuta zinciri dışında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilecek başka bir grup yoktur. Gerçekleştirdiğim eylemleri samimiyetle anlattım."