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    • 28.11.2020 11:16
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    Yunan'a kaçmaya çalışan 3 'cü İpsala sınır hattında yakalandı

    Son dakika haberi... : Türkiye’den ’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

    3 FETÖ'cü sınırda yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Yunan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü İpsala sınır hattında yakalandı