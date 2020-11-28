Akıncı davasında dikkat çeken karar: Mahkûm olanlar devletin gömleğini bile geri verecekler

SON KURŞUNA KADAR İADE KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre mahkeme, eski asker sanıklarla ilgili "Sanıklara ait zati tabancaların meslekten ihraç olmaları nedeniyle ruhsatları iptal olduğundan tabancaları ile şarjör, fişek, miğfer vb. askeri kıyafet, malzeme, mühimmat gibi askeri eşyaların gereğinin takdir ve ifası için Milli Savunma Bakanlığı'na teslimine" karar verdi.

Mahkeme ayrıca emanete alınan boş kovanlar, mermi çekirdekleri, şarapnel parçalarının da müsaderesine hükmetti. Adli emanetlerde kayıt altına alınan sanıklara ait harddisk, flash bellek, USB, CD/DVD, bilgisayar parçaları, imaj ve export işlemlerinde kullanılan dijital materyaller, svap, dergi, kitap vb mahiyetteki eşyaların delil olarak saklanması kararlaştırıldı.