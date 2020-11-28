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    • 28.11.2020 09:49
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    ’nda pes dedirten görüntü! Tedbirleri hiçe sayan kaçak gece kulübüne korona baskını

    Son dakika haberi... İstanbul ’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Korona virüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı.

    Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne ise polis baskın yaptı.



    Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi.



    Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi.



    O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Beyoğlu’nda pes dedirten görüntü! Tedbirleri hiçe sayan kaçak gece kulübüne korona baskını