İKİSİ DE VERECEK

Önemli olan bir araya gelip tek ses olabilmek ama onu maalesef yapamadık. Defalarca farklı büyüklükler verdik. En son Afet Acil Durum Toplantısı'nda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi dedi ki: Biz Bakanlar Kurulu'nda konuştuk, hatta Cumhurbaşkanımızın da bu yönde tavsiyeleri var; 'Kandilli saygın bir kurum, uzun yıllardır bu işi yapıyor, AFAD da, tabii ki de Kandilli de büyüklüğünü verecek. İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok' dedi. Sağ olsun, biraz da bizi rahatlattı, önümüzü de açmış oldu. Dolayısıyla çok daha rahatladık şimdi, deprem büyüklüklerini verebiliyoruz."

İLK DEĞİL SON OLMAYACAK

Prof. Dr. Haluk Özener, Seferihisar'daki tsunaminin Ege, Akdeniz'de ilk olmadığını, olası Marmara depreminde 6 metreye kadar tsunami beklentisi olduğunu açıkladı. Özener şunları söyledi: "Marmara için tsunami, sadece deniz tabanında olabilecek heyelanlardan olabilir. Dolayısıyla çok çok abartılı bir şey beklenmiyor ama olacaktır.