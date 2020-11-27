Son dakika: Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.

GÖNÜLLÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Faaliyetlerimiz hızla ilerlerken Rusya, Çin, Almanya özellikle Uğur bey ve eşinin çalışması hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla birlikte gönüllüler diyebileceğimiz vatandaşlarımıza yönelik adımlarımız da var. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Bakanımız ve tüm sağlıkçılarımızın kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Tabi vaka ve vefat sayılarının artması bu süreçte bizim en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratla aşalım.