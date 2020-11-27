Son dakika: Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.
Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.
Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.
GÖNÜLLÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Faaliyetlerimiz hızla ilerlerken Rusya, Çin, Almanya özellikle Uğur bey ve eşinin çalışması hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla birlikte gönüllüler diyebileceğimiz vatandaşlarımıza yönelik adımlarımız da var. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Bakanımız ve tüm sağlıkçılarımızın kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Tabi vaka ve vefat sayılarının artması bu süreçte bizim en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratla aşalım.
Yurt dışından alınacak aşı konusu bir matematik süreç değil. Bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere bize verdikleri raporlar üzerinden ilerliyoruz. Bu raporlar ışığında en erken Nisan olduğu konusunda bir öngörü var.
YERLİ AŞIDA ÖNGÖRÜ NİSAN, DİĞERLERİNİ DENEMEYE BAŞLADIK
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları arasında aşı konusu da önemli bir yer tuttu. Erdoğan konuşmasında "Ama tabi Rusya'da sayın Putin'le, Almanya ve Çin ile görüşmelerimiz var. Oralardan gönderilen aşılarla da gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık" dedi.
Erdoğan'ın diğer konu başlıklarındaki açıklamaları şöyle oldu;
Varlık Fonu'nun resmen başkanı biliyorsunuz benim. Daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Bizim önümüzdeki süreçte küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz.
SON DAKİKA KATAR İLE 11 ANLAŞMA İMZALADIK
Dün mesela Katar emirinin ziyareti bu adımlardan biridir. Dün 11 anlaşma imzaladık. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar atılan adımlar var.
KANAL İSTANBUL PROJESİNDE YERLİ VE KÜRESEL TALEPLER VAR
Ve önümüzde en büyük proje benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Bununla ilgili de yoğun şekilde talepler artıyor. Yerli ve Küresel bunlar. Ve yatırımlarımızda durma söz konusu değil. Bu proje ile birlikte İstanbul çok daha farklı bir görünüme, uluslararası olarak da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.