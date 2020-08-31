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    • Yaşam
    • 31.08.2020 10:53
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    • 31.08.2020 10:58
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    virüs leri hız kesmiyor! 'nda tepki çeken görüntü

    Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının gece kulüplerinin hala kapalı olması nedeniyle organizatörlerin yat ve teknelerde düzenledikleri “ leri” hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün artan vaka sayılarına ve uyarılara rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi. İşte tepki çeken görüntülere dair detaylar.

    İstanbul Boğazı'nda tepki çeken görüntü

    Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler 'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

    KORONAVİRÜS PARTİLERİ HIZ KESMİYOR
    Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat leri hız kesmeden devam ediyor. Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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