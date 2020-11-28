Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada COVİD-19'a karşı uyardı. Salgına karşı yeni tedbirler alınacağını vurguladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:



Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, maske takmadıklarını görüyoruz.



Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.







Fiziki altyapı ve hastaneler noktasında sıkıntımız yok.



Aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Oralardan gönderilen aşılar da gönüllüler üzerinde kullanılmaya başlandı.



Varlık fonunun başkanı benim. Daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları devam ettiriyoruz.



Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti atılan bu adımlardan bir tanesidir.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.







REFORM ZİRVESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Elvan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle sürdüreceğiz" dedi.



