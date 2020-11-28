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    • 28.11.2020 Gazete
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    Başkan açıkladı: Salgına karşı yeni tedbirler alınacak

    Başkan yeni tip koronavirüs salgınındaki tırmanışa dikkati çekti. Kısıtlamaların genişleyeceğini bu sözlerle ilan etti: Vaka ve vefat sayılarının artması üzüntü duyduğumuz bir tablodur. Maske-mesafeye dikkat edilmediği sürece bu artış kaçınılmaz oluyor. Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. ’mızın attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

    Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada COVİD-19'a karşı uyardı. Salgına karşı yeni tedbirler alınacağını vurguladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

    Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, maske takmadıklarını görüyoruz.

    Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.



    Fiziki altyapı ve hastaneler noktasında sıkıntımız yok.

    Aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Putin ile yaptığım görüşmeler var. ile görüşmeler devam ediyor. Oralardan gönderilen aşılar da gönüllüler üzerinde kullanılmaya başlandı.

    Varlık fonunun başkanı benim. Daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları devam ettiriyoruz.

    Katar Emiri'nin ziyareti atılan bu adımlardan bir tanesidir.

    Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. çok daha farklı bir güce ulaşacak.




    REFORM ZİRVESİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Elvan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın heyetiyle sürdüreceğiz" dedi.


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