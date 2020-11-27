Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2020 00:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 00:26
    ABONE OL

    'de 'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi!

    'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi. Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Hainlerin inleri yerle bir!

    Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükköy bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 14 sığınak tespit etti.

    PATLAYICI DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
    Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi!