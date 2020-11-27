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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 13:47
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    • 27.11.2020 13:53
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan açıklaması!

    Başkan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamada "Şu anda Kanal projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor" dedi.

    Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamaları şu şekilde:

    Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim projesidir. Şu anda Kanal projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

    Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim.

    Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!