Bahiti, Avrupa liderliği kinizminin, dünya enerji güvenliğini kontrol etme arzusu tarafından hükmedildiği bir dönemin içinde olduklarını kaydederek, "Bu kinizm, bugünkü Türkiye'nin büyük rolünü desteklemek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayarak ona karşı mücadele ediyor ve onu küçümsüyor." ifadelerini kullandı.

Bu dijital faşizm döneminde Türkiye'nin, Avrupa ile yıllardır NATO'daki gibi coğrafi ve siyasi anlamda da birlikte olmak istediğini belirten Bahiti, "Elbette ki Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı varsa Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı vardır." görüşünü paylaştı.