Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2020 08:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 08:13
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da uygulamasının bilançosu açıklandı: 189 bin 369 TL para cezası kesildi

    Son dakika haberine göre, 'da dün gece yapılan uygulamasının sonuçları açıklandı. 8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

    DHA
    Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı

    'da dün yapılan uygulamasında 157 noktada 1344 personelin katıldığı denetimlere polis helikopteri ile havadan, Deniz Limanı Şube botu ile denizden denetlemeler yapıldı. 149 bin 470 GBT yapılan uygulama sonucunda aranan 481 şahıs ile 332 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 182 adet mermi ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 6 bin 197.25 gram madde ile 7 bin 079 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ile 5 dolar ele geçirdi.

    8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

    Öte yandan 70 umuma açık işyeri de denetlendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı: 189 bin 369 TL para cezası kesildi