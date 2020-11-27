





ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Genelkurmay'ın önüne giderek hainlere direnen ve sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba ile şehit düşen Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar: "Oğlum dalyan gibi delikanlıydı. Vatan için 23 yaşında canını verdi. Tabuta sığmadı. Biz bununla guru duyuyoruz ama o hainlerin bize yaşattıkları acıları da asla unutmuyoruz. Biz devletimize güveniyorduk. Hainler en ağır cezayı aldı, bir nebze de olsa rahatladık."



MEZARINA GİDİP 'HAİNLER CEZALARINI BULDU' DİYECEĞİM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'dan atılan bombalarla şehit olan Lütfi ve Mehmet Gülşen kardeşlerin, geride kalan tek kardeşi Nizami Gülşen: "Kardeşlerimle birlikte, kuzenimiz Lütfi Gülşen de şehit oldu. Üçünü yan yana toprağa verdik. Geride yetim çocuklar, dul kadınlar bıraktılar. Kardeşlerimizin acısını bir gün bile unutmadık. Bu hainlerin cezasını çekmeleri için bekledik. Karar verildiğinde onların yüzlerini görmek isterdim. Kardeşlerimin mezarına gidip, 'O hainler sonunda layığını buldu' diyerek dua edeceğim."