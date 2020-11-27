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    • 27.11.2020 10:06
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    'nın kadın yapılanmasına operasyon! Aralarında 'li isimler de var

    Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü /’nın illegal kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13’ü arasında İzmir delegeleri, HDP ve HDP başkanının yer aldığı öğrenildi.

    Sabah
    PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon

    Terör örgütü /'nın illegal kadın yapılanması (DÖKH) içerisinde faaliyet gösteren aralarında, İzmir delegeleri, HDP ve HDP başkanının bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

    PYD TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ İZMİR'DE YAKALANDI
    Şüphelilerden 2'sinin İzmir'de sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında işlem yapılan 'Şervan Amed' kod isimli Ahmet Şen isimli örgüt mensubunun üstünden çıkan dijitallerin incelenmesi sonucu, PKK'nın Suriye'deki uzantısı içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İzmir'de ikamet eden 1 şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

    DİJİTAL VE MATERYALLERE EL KONULDU
    Sabah 06.00'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.

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