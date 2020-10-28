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    • 29.10.2020 01:21
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    terör örgütü elebaşı Karayılan'dan itiraf! "Çok önemli komutanımızı kaybettik"

    İçişleri Bakanlığı'nın 28 Eylül'de öldürüldüğünü duyurduğu 'kırmızı listede' yer alan örgütün sözde Botan saha sorumlusu " kod adlı 'ın ölümü örgüt elebaşısı ’ı sarstı. Kanlı terör örgütünün en tepesindeki isim olan Karayılan “Çok önemli bir komutanımızdı” itirafında bulundu.

    Sırrıberk Arslan
    Kanlı örgütün elebaşı Karayılan itiraf etti!

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla peş peşe darbe vurup tükenme noktasına getirdiği kanlı terör örgütü , kayıplarını teker teker itiraf ediyor.

    Terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "" kod adlı ile korumaları Tekin Yıldırım ve Xelîl Kavus 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

    25 YILDIR DAĞDA KARAYILANIN SAĞ KOLUYDU
    'ın sağ kolu olan ve kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan Karay, 1995 yılında üniversiteyi terk ederek örgüte katılmış ve 25 yıldır birçok kanlı eylemde yer almıştı.

    Karay'ın öldürülmesi, örgütün elebaşısı Murat Karayılan'ı korkuttu. Karayılan örgütün internet üzerinden yayın yapan televizyonunda, Karay'ın öldürülmesinin büyük kayıp olduğunu söyledi. Karayılan, kayıplarının büyüklüğünü "Egîd arkadaş, ideolojik, örgütsel ve askeri açıdan kendisini yetiştirmiş ve eğitmiş bir yoldaştı. En zor alanlarda, Zagros, Zap ve Botan gibi alanlarda uzun yıllar pratik yapan çok önemli bir komutanımızdı. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" sözleriyle itiraf etti.

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