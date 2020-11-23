





DONATILMIŞ SOFRADA SEFA

En ağır işlerde modern köle gibi çalışan teröristlerin, dağlarda yeterince beslenemedikleri için zayıfladıkları dikkat çekiyor. Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca fotoğrafın arasında bir de PKK/KCK'nın ürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler, şiş kebaplar, soğuk içecekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında kendisi arkadaşlarıyla birlikte çektiği ziyafetin fotoğrafı da bulunuyor.

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