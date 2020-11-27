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    • 27.11.2020 09:53
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    merkezli 3 ilde operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi...  merkezli 3 ildeki operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre mazot ve santrifüj ele geçirildi.

    AA
    3 ilde dev operasyon!

    merkezli 3 ildeki operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, ve 'ta sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adreslerde yapılan aramada ise 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre mazot ve santrifüj ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda gözaltı var