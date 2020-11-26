



Bölücü terör örgütü PKK Üyeleri tarafından; bölücü terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüten 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 102 mermi, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel bez parçaları ve dijital materyal ele geçirildi.