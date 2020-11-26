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    • 26.11.2020 09:09
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    Bakanlık açıkladı! 5 terörist daha teslim oldu

    'ndan gelen son dakika haberine göre, terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Bakanlık açıkladı! 5 terörist daha teslim oldu

    koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.

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    Haberler Güncel Bakanlık açıkladı! 5 terörist daha teslim oldu