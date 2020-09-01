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    'in ödül törenine 'gerilla annesi' jüri başkanı oldu

    'li Belediyesi'nde "bu kadarına da pes" dedirten cinsten skandal yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunan ve gençken dağa çıkmak istediğini söyleyerek büyük tepki toplayan oyuncu , bu yıl 27. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı oldu.

    CHP'de 'gerilla annesi' jüri başkanı!

    27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu 'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu , yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.

    DAĞA ÇIKMAK İSTİYOR!
    Ancak Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması tepki topladı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.

    "GERİLLA PKK DEĞİLDİR" DEMİŞTİ
    HDP'ye övgüler yağdıran Demirel, bir röportajında gezi olaylarının tekrar başlaması gerektiği gibi ifadeler kullanmıştı. Pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel "Bu vahşeti görmezden gelemezdim" temalı bir yazı kaleme almış, "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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