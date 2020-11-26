Başkan Erdoğan, Cumhur İtitfakı'nın 15 Temmuz gecesi darbeye geçit vermeyen milletin kanıyla kurulduğunu söyledi. "Asla gizli veya açık pazarlık yok" dedi.

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

ÜLKEMİZİN itibar suikastına maruz kalması haksızlıktır. Şahsımı ve ülkemizi hedef alan bu kampanyaların kimler tarafından niçin yürütüldüğünü biliyoruz.

CUMHUR İTTIFAKI Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Hukuki ve ekonomik reformları hayata geçireceğiz. Bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir.

MİLLETİMİZİN 15 Temmuz gecesi sokaklarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. ABD'LI VE AB'LI çevrelerin özgürlüğün savunuculuğunu yapmadığı, başka ajandalarla hareket ettiğini herkes biliyor. CHP başta olmak üzere nereden beslendiğini işin sahipleri ikrar ediyor.

YEMİNLİ Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin de aynı trene binmesini anlamadık. Neymiş, filancalar filancalar niye hala hapisteymiş. Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok.