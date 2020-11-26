Edirne'nin bir yanında Bulgaristan ülkesi, diğer yanlarında İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehirlerinin olmasına rağmen Türkiye'de en güvenli yerlerden biri olmasını sürdürdüğünü açıklayan Uysal, Edirne'nin dört çevresine rağmen güvenli ada olduğunu belirterek, korona virüsle mücadelede en önemli etkenin ilaçlama, kontrol ve denetim olduğuna vurgu yaptı.