Belediyelerde terör sempatizanlarına yer yok! Bakanlık o sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76'sı büyük, 307'si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapmılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar bu hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 389 sadece 2020 yılındaki sayı ise 224'tür." dedi.



Bakan Soylu, "Son iki dönemde 151 Belediye Başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73'ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı." açıklamasında bulundu.



Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi