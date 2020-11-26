KPSS önlisans 80, 81, 82, 83, 84 puanla nereye girilir? Önlisans 80, 81, 82, 83, 84 KPSS ile memur alımı yapan yerler…

Ön Lisans 80, 81, 82, 83, 84 KPSS ile memur alımı yapan yerler arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS önlisans sonuçları açıklandı. 26 Kasım tarihinde açıklanan sonuçlara ÖSYM üzerinden erişilebiliyor. Memur olmak isteyen binlerce adayın giriş yaptığı sınavın ardından en çok merak edilen konu ise kaç puanla nereye girileceği oldu. Peki, 80, 81, 82, 83, 84 nereye girilir? Adaylar sınavda aldığı puanlara göre ilerde tercih yapabileceği kurumların hangisi olabileceğini sorguluyor.
HANGİ KURUMLAR 80-84 KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPIYOR?
80-84 KPSS puanı ile çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapmaktadır. Bu paun aralığında olan adaylar mezuniyet şartları uyan hemen hemen tüm lise mezunu memur alımlarına başvuru yapabilmektedir.
Bu puan aralığında olan adayların en çok şansının olacağı kurumlar Adalet Bakanlığı, CTE ve Belediyelerin memur alımlarına başvuru yapabilir ve bu kurumlarda memur olabilirler. Bu kurumların yanı sıra Bakanlıklar, DSİ, TCDD, Danıştay, Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, polisevleri, öğretmenevleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının memur alımlarına adaylar başvuru yapabilecekler.
Bu kamu kurumları , Zabıta ve İcra katibi, infaz koruma memuru, düz memur, mübaşir, şoför, zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, büro memuru, danışma memuru gibi kadrolara memur alımları yapılmaktadır.
MEMUR OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?
ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ardından alımlarla ilgili detaylar belli olacak. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir baraj puanı bulunmuyor ama kurumlar alımlarda genellikle 70 puan altına düşmüyorlar. Atamalar ve tercihlerle ilgili değişken bir yapı olmakta birlikte yüksek puan alan adaylar atanamazken diğer kriterlere göre daha düşük puana sahip bir adayda atanabiliyor.
MEMUR NASIL OLUNUR?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.