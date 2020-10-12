AKBAY: "HDP BENİMLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ. GEREKÇESİ DE ÇOK İLGİNÇ"

Mehmet Akbay; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "HDP, benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Gerekçesi de çok ilginç... Sayın Ekrem İmamoğlu'na 'Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz', 'HDP, PKK projesi' diyen, mileti PKK ile tehdit eden, Selahattin Demirtaş ve PKK'ya açıktan destek olan HDP ile neden kol kolasınız?' dedim diye.!" ifadelerini kullandı.