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    • 25.11.2020 00:48
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    -'nın kirli ilişkisi bir kere daha gözler önünde! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti

    Ailesini binası önünde nöbet tutarken gördükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan terörist her şeyi itiraf etti. 2015 yılında kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçtı ve HDP-'nın kirli ilişkilerini A Haber canlı yayınında anlattı.

    Ailesini binası önünde nöbet tutarken gördükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan terörist her şeyi itiraf etti.

    2015 yılında kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçtı ve HDP-'nın kirli ilişkilerini A Haber canlı yayınında anlattı.

    Teröristin ifadelerinde "HDP'ye gittik, bizi kuryeler aldı, dağa götürdü. Aileni öldürürüz diye tehdit ettiler. PKK ve HDP'liler kamufle olup bizi kandırdı" ifadeleri dikkat çekti.

    Terör örgütü PKK'nın küçük çocukları nasıl ağına düşürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

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    Haberler Güncel HDP-PKK'nın kirli ilişkisi bir kere daha gözler önünde! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti