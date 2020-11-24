Ailesini Diyarbakır HDP binası önünde nöbet tutarken gördükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan terörist her şeyi itiraf etti.

2015 yılında kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçtı ve HDP-PKK'nın kirli ilişkilerini A Haber canlı yayınında anlattı.

Teröristin ifadelerinde "HDP'ye gittik, bizi kuryeler aldı, dağa götürdü. Aileni öldürürüz diye tehdit ettiler. PKK ve HDP'liler kamufle olup bizi kandırdı" ifadeleri dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın küçük çocukları nasıl ağına düşürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.