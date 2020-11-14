





ÖRGÜT ÜYELERİ YUNANİSTAN'DA CİRİT ATIYOR

Genç'in Avrupa'ya Yunanistan üzerinden gitmeye çalışan bir teröristle yaptığı telefon görüşmesi de iddianamede kendisine yer buldu. Mülteci kampı görünümünde olan ancak başta PKK olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup militanların toplandığı Lavrion Kampı'nda kalan örgüt üyesinin anlatımlarına göre, örgüt militanları burada ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor.