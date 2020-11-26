KPSS'den 70, 71, 72, 73, 74 alanlar nerelere başvurabilir? İşte alım yapacak yerler!

KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı ve https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Puanlarını gören binlerce aday bu kez aldıkları puanlarla nerelere girebileceklerini merak ediyor. Peki KPSS'den 70, 71, 72, 73, 74 alanlar nerelere başvurabilir? Devlet memuru olabilmek için en az kaç puan almak gerekir? Hayalini kurduğu kurumda çalışmak isteyenlerden KPSS'den 70, 71, 72, 73, 74 alanlar nerelere girebilir? İşte KPSS'den 70, 71, 72, 73, 74 alanların merak ettiği tüm bilgiler…
ÖN LİSANS 70, 71, 72, 73, 74 KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPAN YERLER
80-84 KPSS puanı ile çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapmaktadır. Bu paun aralığında olan adaylar mezuniyet şartları uyan hemen hemen tüm lise mezunu memur alımlarına başvuru yapabilmektedir.
MEMUR OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?
ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ardından alımlarla ilgili detaylar belli olacak. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir baraj puanı bulunmuyor ama kurumlar alımlarda genellikle 70 puan altına düşmüyorlar. Atamalar ve tercihlerle ilgili değişken bir yapı olmakta birlikte yüksek puan alan adaylar atanamazken diğer kriterlere göre daha düşük puana sahip bir adayda atanabiliyor.
DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?
Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.
Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.