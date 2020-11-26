KPSS'den 70, 71, 72, 73, 74 alanlar nerelere başvurabilir? İşte alım yapacak yerler!

ÖN LİSANS 70, 71, 72, 73, 74 KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPAN YERLER

80-84 KPSS puanı ile çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapmaktadır. Bu paun aralığında olan adaylar mezuniyet şartları uyan hemen hemen tüm lise mezunu memur alımlarına başvuru yapabilmektedir.

MEMUR OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ardından alımlarla ilgili detaylar belli olacak. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir baraj puanı bulunmuyor ama kurumlar alımlarda genellikle 70 puan altına düşmüyorlar. Atamalar ve tercihlerle ilgili değişken bir yapı olmakta birlikte yüksek puan alan adaylar atanamazken diğer kriterlere göre daha düşük puana sahip bir adayda atanabiliyor.

DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.