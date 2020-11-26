



Kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden bu kişilere ilimizdeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak, bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN