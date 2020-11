"Halama olayı anlattım ve halam bunu örtbas etmeyip savcılığa götürdü beni. O kişiler içeri alındı ama geri serbest bırakıldı. Tecavüzün suçu 1 günlük mü? Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Okuyorum ben, 10. sınıfım. İleride gardiyan olmak istiyorum, benim hayatımı kararttılar. Başkalarının hayatı kararmasın. Adalete güveniyorum."

"ALLAH'A VE ADALETE GÜVENİYORUM"

Hala Z.Ö. durumu öğrendiği anda psikolojisinin çok bozulduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu olayı duyduğumda Cumartesi günüydü. Direk aldım savcılığa oradan da polise götürdüm. Ben Allah'a güveniyorum. Herkes yaptığını çeksin. Adalete de güveniyorum. Şu an o kişiler serbestiz diye sevinmesinler. Ben her zaman Allah'a ve adalete güveniyorum. Bu masuma yazık değil mi? Uyku uyuyamıyor. Her gün arkadaş gibi yanıma alıp konuşuyorum. 'Annem bana niye senin gibi konuşmadı, hep o erkek arkadaşını savundu' dedi. Annenin yanında işte 1 çocuk kaldı. Babası da inşallah onu alacak. Adalete güveniyoruz."