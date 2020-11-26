Taciz ve tecavüzü duyduktan sonra sinir krizi geçiren hala Z.Ö., yeğenini alıp polise ve savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Taciz ve tecavüz olayını gerçekleştiren şüpheliler ile anne H.Ö. gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı. Hala ile yeğeni şimdi bir an önce şüphelilerin tutuklanmasını istiyor.

"BURAYI KÖY YERİ, SEN REZİL OLURSUN"

Başından geçen acı süreci İHA'ya anlatan H.Ö., "Annemin dostu ilk başta beni taciz etti. Ben anneme tacizi söyledim ama bana inanmadı. 'Sen yaparsın, o yapmaz' dedi. Daha sonra kendim sosyal medyadan bir arkadaş edindim ve daha sonra sevgili olduk. Buluşmak istedi sürekli, ben de en son tamam diyerek kabul ettim. Eve geldi ve bana tecavüz etti. Annemler yukarıdaydı ama duymadılar. Bağırmak istedim ama ağzımı kapatıp, 'Burası köy yeri, sen rezil olursun' dedi. Elimden bir şey gelmedi, yapamadım" diye konuştu.