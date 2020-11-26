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    • 26.11.2020 12:47
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    SON DAKİKA: Eski Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberi: Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın kontrol için gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hastaneye yatırılan Topbaş'ın durumun ise iyi olduğu belirtildi.

    Eski İBB Başkanı da koronavirüse yakalandı

    Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında rekor artış devam ediyor.

    Siyaset dünyasından da birçok isim koronavirüse yakalandı.

    Son isim ise AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş.

    HASTANEDE TEDAVİ OLUYOR

    Kadir Topbaş ailesine yakın isimler, eski İBB Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    YAKIN ZAMANDA TABURCU EDİLECEK

    Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'tan resmi açıklama gelmezken, kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Topbaş'ın ayrıca, kısa süre içinde hastaneden taburcu edileceği açıklandı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı