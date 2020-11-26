'LOKAL AĞRI DIŞINDA YAN ETKİ YOK'

Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Adana'da da kendisinin öncülüğünde yapılan aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Taşova, çok sayıda gönüllüye aşı yapıldığını bu sayının 1000'e yaklaştığını belirtti. Kendisinin de gönüllü aşı olduğunu ve 14 gün sonra ikinci aşıyı olacağını anlatan Taşova, "Kullandığımız aşı yaygın olarak kullanılan ve halk arasında 'ölü virüs aşısı' olarak bilinen inaktive aşısıdır. Şu ana kadar lokal ağrı dışında önemli bir yan etki yok. Çalışmalar sürüyor. Burada önemli olan aşının ürettiği antikorun ne kadar süreyle kalıcı olacağıdır. Bir aşının tam anlamıyla ortaya çıkması normalde yıllar alan bir süreç. Pandemi döneminde ise aşı için çok yoğun bir çalışma var. Her şey olumlu ilerlerse 2021'nin ortasından sonra aşı ortaya çıkmış olabilir" dedi.