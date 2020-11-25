Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın terör örgütü PKK'ya destek vermek ve bölücülük ile yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabını okumayı tavsiye etmesine grup toplantısında çok sert tepki gösterdi. Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, "Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLLENDİRECEK HALİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Arınç'ın sözlerine, bugün partisinin grup toplantısında şu sözlerle tepki gösterdi: "Teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Neymiş filancalar neden hala hapisteymiş. Herhalde bunları ödüllendirecek halimiz yok. Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli?