Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında söylediği sözlerle tepki çeken Bülent Arınç'a sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, Arınç'a "Demirtaş'a masum gözlerle bakıyorsan Eren Bülbül'e Bedirhan bebeğe ne diyeceksin?" diye seslendi.

"11 AYLIK BEDİRHAN BEBEĞE NE DİYECEKSİN?"

Devlet Bahçeli, Bülent Arınç'a şunları söyledi "Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaplardan değil hayatımızın bizahiti içinden, anı da acı da gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımızda kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? Aslına mı dönüyorsun! Devranları bırak da Mehmetleri oku. Özgürlükçü düşünelim diyor, demek istiyor ki teröristler serbest kalsın. Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, devletin demir yumruğu lazımdır."