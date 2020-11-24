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    • 24.11.2020 10:07
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    'ın skandal açıklamalarına destek KK'dan geldi: "Altına imzamızı atıyorum"

    , tepki çeken açıklamasında "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu. Terör örgütünün siyasi ayağı KK'nın , siyasi sebeplerle cezaevinde tutulanların bırakılması gerektiğini savunarak "Bülent Arınç'ın söylediği bir sözün altına imza atıyorum" dedi.

    HDPKK'dan Arınç'ın Demirtaş sözlerine destek

    Eski Başkanı , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye etmesi, başta ve kanadından olmak üzere tepkiyle karşılandı.

    "NE OLUR ONU ALIN BİR OKUYUN"
    Arınç yaptığı açıklamada "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

    Konu ile ilgili ise 'den açıklama geldi.

    HDP'DEN ARINÇ'IN SÖZLERİNE DESTEK
    HDP , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler sırasında Arınç'ın bu sözlerine destek verdi.

    İMZA ATMAK İSTİYORUM
    Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve 'nın tutukluluğunu eleştiren açıklamalarıyla ilgili konuşan Beştaş "Bugün derhal, mümkünse sadece siyasi sebeplerle cezaevinde tutulan rehinlerin tümü bırakılmalıdır. Demirtaş ve Kavala etrafında bu tartışma yürüyor ama hepsinin derhal bırakılması gerekiyor. Arınç'ın söylediği bir sözün altına da imza atmak istiyorum. Herkes Devran'ı okusun" dedi.

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