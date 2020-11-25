ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN LİDERLİĞİ

Türkiye reform sürecine girmişken, Bülent Arınç'ın çıkışı ile bir yol kazası yaşanabilirdi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında hamle yapmasa bugün cumhur ittifakındaki çatlağı tartışıyor olabilirdik. Erdoğan, Arınç'ı değil, cumhur ittifakını tercih etti. "Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise "Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur ittifakı Türkiye'nin yegâne umudu, yedi düvele karşı güvencesidir" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENDİ

Bu süreç, cumhur ittifakına zarar verebilirdi. Ama tam aksine, iki liderin feraseti sayesinde cumhur ittifakı bu süreçten yara almadan çıktı. Hatta yeniden bir iman tazelenmiş oldu.

İSTİFASI GEREKLİ MİYDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sert çıkışından sonra Arınç'ın Cumhurbaşkanı YİK üyeliğine devam etmesi doğru olmazdı. Siyasette en önemli şey, itibardır. YİK üyeliği uğruna susması itibarını zedelerdi. Arınç Meclis Başkanlığı, başbakan yardımcılığı gibi görevler yapmış, AK Parti'yi kuran önemli isimlerden biriydi. Bu yaşananlara rağmen YİK üyeliğine devam onu rencide ederdi. Doğru olanı yaptı.