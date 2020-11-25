OLAY YERİNE ORTALAMA 5 DAKİKA 41 SANİYEDE ULAŞIYORLAR

2020 yılının ilk 10 ayında, İstanbul İtfaiyesi'nin olay yerine ortalama ulaşma süresinin, 5 dakika 41 saniye olduğunu ifade eden Albayrak, şunları söyledi: "Uluslararası standartlarda aslında bu 6 civarındadır. Bizde 5,41 çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de, çeper ilçeler dediğimiz Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz, Sarıyer gibi ilçelerde özellikle yüzölçümü yüksek, yerleşimi daha az olan yerlerde, maalesef yangın çıktığı zaman oraya ulaşmak süremizi artıyor. Bu da ortalamayı da artırıyor aslında. Biz aslında 5,28 ila 5,31 arasında bir rekora sahibiz diyelim ama bunun için de çeşitli önlemlerimiz var. 124 itfaiye istasyonu var, Tuzla'dan ve Çatalca Binkılıç köyüne kadar dağılmış itfaiye istasyonlarımız var. Bunların 97 tanesi profesyonel, 27 tanesi de gönüllü itfaiye istasyonları. Bu çeper ilçelerde özellikle, çıkan yangınlara biran önce müdahale edilebilmesi anlamında gönüllü itfaiye istasyonlarımız, büyük rol oynamaktadır. Çünkü biz itfaiyecilerin bir mottosu vardır, biz deriz ki, 'En büyük yangın bir kova suyla söndürülür'. Ancak bunu zamanında yaparsak. "