



SELO GÜZELLEMESİ YAPMIŞTI

Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp terör yandaşı Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu.



Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin açıklamadadenildi.