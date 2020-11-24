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    • 24.11.2020 16:12
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    Son dakika: skandal açıklamaların ardından üyeliğinden istifa etti

    , katıldığı bir canlı yayın programında terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan 'a güzellemeler yapmış, Arınç'ın açıklamaları büyük tepki toplamıştı. Son dakika haberine göre Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından bugün saat 15.00'da istifasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.



    Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. Edinilen bilgiye göre görüşme ılımlı. Arınç istifa metnini sosyal medya hesabından paylaştı.



    SELO GÜZELLEMESİ YAPMIŞTI
    Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp terör yandaşı Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu.



    İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
    İletişim Başkanlığından konuya ilişkin açıklamada "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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