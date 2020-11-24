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    • 24.11.2020 20:26
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    Son dakika | : inin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır

    Son dakika haberine göre, , "Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, inin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır." tepkisini dile getirdi.

    AA
    MSB'den Almanya'ya baskın tepkisi

    Son dakika haberi...

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    Millî Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle;

    "Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır

    Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz.

    Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaya hazırız"

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    Haberler Güncel Son dakika | MSB: Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır