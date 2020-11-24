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    • 24.11.2020 Gazete
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    ’de Türk donanmasına boyun eğen Avrupa korsanlığa başladı! ’ya yardım götüren Türk gemisine arama...

    ’de Türk donanmasına boyun eğen Avrupa, korsanlığa başladı. ’ya yardım götüren gemimizi aramaya kalktı. Skandala, ’nin ’nun Yunan komutanı yol açtı. Hamburg firkateynindeki alman askerler de Roselıne- a gemisine helikopterle iniş yaptı.

    'de Türk donanmasına boyun eğen Avrupa, korsanlığa başladı. 'ya yardım götüren gemimizi aramaya kalktı. Skandala, 'nin 'nun Yunan komutanı yol açtı. Hamburg firkateynindeki alman askerler de Roseline- a gemisine helikopterle iniş yaptı.

    Silah tehdidiyle personeli topladı. Konteynerleri aradı. 'nin sert tepkisi üzerine haydutlar gemimizden uzaklaştı.

    KORSAN AVRUPA BAK PAŞİNYAN NE DİYOR: Kolaysa gelin siz türkler'le savaşın!

    Türkiye, AB ve italya'ya nota verdi.

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    Haberler Güncel Doğu Akdeniz’de Türk donanmasına boyun eğen Avrupa korsanlığa başladı! Libya’ya yardım götüren Türk gemisine arama...