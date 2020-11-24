Doğu Akdeniz'de Türk donanmasına boyun eğen Avrupa, korsanlığa başladı. Libya'ya yardım götüren gemimizi aramaya kalktı. Skandala, AB'nin İrini Filosu'nun Yunan komutanı yol açtı. Hamburg firkateynindeki alman askerler de Roseline- a gemisine helikopterle iniş yaptı.

Silah tehdidiyle personeli topladı. Konteynerleri aradı. Türkiye'nin sert tepkisi üzerine haydutlar gemimizden uzaklaştı.

KORSAN AVRUPA BAK PAŞİNYAN NE DİYOR: Kolaysa gelin siz türkler'le savaşın!

Türkiye, AB Almanya ve italya'ya nota verdi.