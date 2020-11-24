İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın referansıyla Gülsün Şenil Avcı'nın BELTUR Yönetim Kurulu üyesi yapıldığı öğrenildi. Avcı'nın, İBB Koordinatörü olarak da görevine devam ettiği bildirildi. Avcı'nın; daha önce üst düzey bir iş tecrübesi olmamasına rağmen BELTUR'da özel yetkilerle donatılması dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ ŞENELER DANIŞMAN YAPILARAK SUSMASI MI İSTENDİ?

BELTUR Genel Müdür Güçlü Şeneler, 30 milyonluk usulsüzlük iddialarının ardından İBB Perakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak görevlendirilmişti. Şeneler'in, yeni görevlendirmeyle mevcut gelirlerini aynen koruduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları Yiğit Duman, Ertan Yıldız, Murat Ongun ve Fatih Keleş'in perde arkasından verdiği usulsüz emirlerin ortaya çıkarmaması için Güçlü Şeneler'i İBB Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak görevlendirildiği iddia ediliyor.

"ŞENİL AVCI, DAHA ÖNCE ÜST DÜZEY BİR İŞ TECRÜBESİ OLMAMASINA RAĞMEN BELTUR'DA ÖZEL YETKİLERLE DONATILDI"

Gazetemize konuşan üst düzey yetkili; BELTUR A.Ş.'deki usulsüzlüklerin ortaya çıkmaması için 3 isme sus payı verildiğini iddia ederek şunları söyledi: